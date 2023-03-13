İflas haberleri piyasaları sarstı, Dolar, Euro ve altın yükselişe geçti

Geçtiğimiz hafta hem ABD Merkez Bankası FED'in Başkanı Jerome Powell'dan gelen açıklamalar hem de Türkiye'deki 2023 seçimleri için başlayan geri sayım ile hareketli günler geçiren piyasalar yeni haftaya da ABD'den peş peşe gelen banka iflaslarıyla başladı. Silikon Vadisi Bankasının ardından New York merkezli Signature Bank'a da kayyum atandı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'den gelen "Batan bankaları kurtarmayacağız" açıklaması da ekonomi gündemine bomba gibi düştü.

Diğer yandan ABD'de bankacılık sektöründe yaşanan krizin ardından Goldman Sachs analistleri, 22 Mart'ta yapılacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faiz artırımı yapılacağı beklentisinden vazgeçti. Goldman Sachs analistleri, ABD finans sektörü regülatörlerinin bankalardan mevdut çıkışlarına karşı önemli likidite sağlama yönünde tedbirler almalarının beklendiğini ve mevduat sahiplerinin güveninde iyileşme beklediklerini de ifade etti.

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere para ve değerli metaller piyasasında ibre yeniden yön değiştirdi.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,96 TL'den başlayan Dolar 18,96 TL 'den,

20,34 TL'den başlayan Euro 20,33 TL 'den,

22,98 TL'den başlayan Sterlin 22,97 TL 'den,

14,14 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,12 TL 'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 18,95 TL'den, Euro 20,20 TL'den, Sterlin 22,85 TL'den, Japon Yeni ise 14,05 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş



Güne 1.879 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.878 Dolar 'dan,

1.146 TL'den başlayan Gram altın 1.145 TL 'den,

1.843 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.841 TL 'den,

7.583 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 7.575 TL 'den,

12,67 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 12,66 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 1.853 Dolar'dan, Gram altın 1.130 TL'den, Çeyrek altın 1.816 TL'den, Cumhuriyet altın 7.471 TL'den, Gram Gümüş ise 12,55 TL'den fiyatlanmıştı.