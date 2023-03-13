İflas haberleri piyasaları sarstı, Dolar, Euro ve altın yükselişe geçti
Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere para ve değerli metaller Türk Lirası karşısında yeniden yükselişe geçerken Dolar/TL son 3 ayın zirvesine yerleşti, Euro ve altın da ise dikkat çeken bir hareketlilik var. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.
Güne 22 bin 393 Dolar'dan başlayan Bitcoin 22 bin 357 Dolar'dan,
1.602 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.601 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Güne 83,13 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 83,13 Dolar'dan işlem görüyor.
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