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İGDAŞ genel müdürü istifa etti

İGDAŞ genel müdürü istifa etti
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İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (İGDAŞ) genel müdürü Ali Ender Çolak istifa etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (İGDAŞ) Genel Müdürü Ali Ender Çolak, görevinden istifa etti. 

Habertürk‘ün aktardığına göre Çolak, istifasına sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi.

Ali Ender Çolak kimdir?

Ali Ender Çolak iş hayatına Sermaye Piyasası Kurulu’nda başladı. 1989 ile 2008 arasında SPK’da uzman, daire başkanı ve kurul başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Aynı zamanda OECD’de sorumluluk üstlendi. Sermaye piyasalarının Avrupa Birliği’ne uyum sürecini yürüttü.

2008 ile 2011 yılları arasında Anel Grup’ta başkan yardımcısı, 2011 ile 2023 arasında da Baymak BDR Thermea Group CEO’su olarak görev yaptı.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini ise ABD’deki Thunderbird’de tamamladı.

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Etiketler igdaş istifa Ali Ender Çolak
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