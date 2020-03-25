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  3. 25 Mart 2020 11:15

Iğdır'da koronavirüs şüphelisi hastaneden kaçtı

Iğdırda koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınmak istenen bir kişi hastaneden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şahıs kısa sürede yakaladı.

Iğdır'da koronavirüs şüphelisi hastaneden kaçtı
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Edinilen bilgiye göre, yurt dışından gelen bir şahıs, Iğdır Devlet Hastanesinde korona virüsü şüphesi ile karantinaya alınmak istendi. Korona virüsü belirtileri gösteren şahsa sağlık ekipleri karantina altına alınması gerektiğini söyledi. İzole edilmiş alana alınacağını öğrenen şahıs, hem kendi canını hem de başkalarının canını hiçe sayarak hastaneden kaçtı.

Hastanenin yanındaki bir şantiye alanına kaçan vatandaşı aramak için olay yerine polis ekipleri ve özel kıyafetli sağlık personeli geldi. Kaçan şahıs hastaneden fazla uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı.

İHA

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