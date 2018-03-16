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  3. 16 Mart 2018 20:00

İğrenç olay ! 9 ay boyunca 6 çocuğa...

Çanakkale'de 6 çocuğa 9 ay boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen çocuk tutuklandı.

İğrenç olay ! 9 ay boyunca 6 çocuğa...
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 6 çocuğa 9 aydır cinsel  istismarda bulunduğu iddia edilen çocuk tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi'nde yaşayan C.Ö. (11),  ailesine Y.E'nin (14) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatmasının  ardından olay polise intikal ettirildi.

Pedagog ve psikolog eşliğinde yapılan görüşmelerde, Y.E'nin 9 aydır  C.Ö'nün yanı sıra 5 çocuğa daha cinsel istismarda bulunduğunu idda edildi.

Gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından  adliyeye sevk edilen Y.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA

cinsel istismar , çanakkale , çocuk
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