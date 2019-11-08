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  3. 08 Kasım 2019 17:10

İğrenç tuzak ! Temizlik işi vaadiyle kandırıp...

Karabük'te, yabancı uyruklu kadına zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı. Kadınların temizlik vaadiyle kandırıldığı ortaya çıktı.

İğrenç tuzak ! Temizlik işi vaadiyle kandırıp...
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Karabük Asayiş Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'nde bir evde para karşılığı fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

TEMİZLİK İŞİ VAADİYLE KANDIRIP FUHUŞ BATAĞINA SÜRÜKLEMİŞ

Operasyonda ev ve temizlik işlerinde çalıştırılmak vaadiyle kandırılarak İstanbul'dan Karabük'e getirilen Özbekistan uyruklu N.S.'ye zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edilen D.K. ve N.Y., gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

DHA

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