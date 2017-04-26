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  1. 26 Nisan 2017 10:55

İHA tespit etti, F-16 vurdu

Hakkari Çukurca'da insansız hava aracı tarafından tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi. Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

İHA tespit etti, F-16 vurdu
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik süren operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari'de iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Güven Dağı güneyinde bulunan Irak'ın kuzeyindeki Chameju bölgesinde insansız hava aracı tarafından tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi.

Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi, 2 sığınak ile bir mağara imha edildi.

İki günde 17 terörist etkisiz etkisiz hale getirildi
Çukurca'nın Pirinçeken bölgesinde dün askeri üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirilmişti.

İnsansız hava aracı ile takip edilen teröristlerden 3'ü Irak'ın kuzeyindeki Nirveseytu Tepe civarında 3'ü de Yayladere mevkisinde düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirilmişti.

Devam eden operasyonda Şemdinli'nin güneyinde bulunan Irak'ın kuzeyindeki Hakurk Armush bölgesinde insansız hava aracı tarafından tespit edilen 5 terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirilmişti.

AA

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