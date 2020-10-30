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  3. 30 Ekim 2020 17:53

İHA'lardan deprem bölgesi üzerinde tarama

İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası İHA'lar deprem bölgesinde tarama çalışması için görevlendirildi.

İHA'lardan deprem bölgesi üzerinde tarama
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kalanların kurtarılması ve hasar tespiti yapılması için çalışmalar sürüyor. Tarama çalışmalarına destek için TSK'ya ait İHA'lar da havalandı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam ediyor. TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülüyor" denildi.

MSB HELİKOPTER VE NAKLİYE UÇAĞI GÖREVLENDİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı da yürütülen çalışmalara helikopterler ve nakliye uçaklarıyla destek verildiğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, "İzmir’de meydana gelen deprem sonrası Millî Savunma Bakanlığı’nda kriz masası oluşturuldu. TSK’ya ait 2 helikopter arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildi. Ayrıca arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye intikali için Ankara, Erzurum ve Diyarbakır’dan kalkacak Hava Kuvvetlerimize ait 3 nakliye uçağının İzmir’e uçuşu planlanmıştır. Bütün İzmirli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. MSB tüm imkanlarıyla yardıma hazırdır" denildi.

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