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İhbara giden polis otosuna kurşun isabet etti

İhbara giden polis otosuna kurşun isabet etti

İzmir’in Bayraklı ilçesinde motosikletle bulunan iki kişinin tabanca ile açtığı ateş sonucu kurşunlardan biri polis otosuna isabet etti.

Halil İbrahim KARABIYIK- Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bayraklı ilçesinde motosikletle bulunan iki kişinin tabanca ile açtığı ateş sonucu mermilerden biri bu sırada kavga ihbarına giden polis otosuna isabet etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.
Olay, saat 18.45 sıralarında Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Silahlı kavga ihbarı üzerine polis ekibi söz konusu adrese gitmek üzere hareket etti. Çay Mahallesine gelen polis ekibi adresi ararken bu sırada bir mermi araca isabet etti. Üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklettekiler tarafından rastgele açılan ateş sonucu merminin araca isabet ettiği belirlendi. Olayda yaralanan olmazken polis ekipleri kaçan motosikletteki 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

 

Etiketler polis ihbar kurşun
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