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  3. 06 Temmuz 2020 11:42

İhraç edilen 11 askeri öğrenciye gözaltı kararı

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 11 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

İhraç edilen 11 askeri öğrenciye gözaltı kararı
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Konya merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 11 ihraç edilen askeri öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen toplam 11 ihraç edilen askeri öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri devam ediyor. Diğer şüpheliler hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İHA

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