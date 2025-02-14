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İhraç edilen teğmenlerle ilgili yeni gelişme

İhraç edilen teğmenlerle ilgili yeni gelişme
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TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin şikayetindeki iddiayı Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcılığı, soyut ve genel nitelikte bularak işleme konulmamasını hükmetti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ihraç kararı verilen teğmenlerin şikayetindeki iddiayı soyut ve genel nitelikte bularak işleme konulmamasına karar verdi.

Kara Harp Okulu mezuniyet törenlerinde subay yeminini okuyan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmeleri kararı verilen teğmenlerden Deniz Demirtaş, Serhat Gündar, Talip İzzet Akarsu ve Batuhan Gazi Kılıç, soruşturma sürecinde bazı komutanların kanaatlerini değiştirmeleri için zorlandıkları iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Yapılan suç duyurusunda dosyadan evrak çıkarıldığı, dosya ikinci defa Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’na geldiğinde birtakım amirlerin ilk kanaat ve tekliflerinin dosyada yer almadığı, dosyada bu amirlerin yeniden düzenledikleri kanaat ve tekliflerin bulunduğu ve bu suretiyle dosyanın muhteviyatının değiştirildiği öne sürüldü. General rütbesinde personelin de bulunduğunu ifade eden Başsavcılık “görevsizlik” kararı vererek dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise kararını verdi. Nefes’in haberine göre; iddiaları araştırmak yerine “somut bir bilgi ve belge sunulmadığı, bu itibarla ilgililerin görevini kötüye kullandığı yolundaki iddianın soyut ve genel nitelikte bulunduğu” gerekçesiyle şikayetin işleme konulmamasına hükmetti.

 

Nefes

Etiketler teğmenler teğmen ihraç TSK yargıtay
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