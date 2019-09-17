İhracı istenen İlahiyatçı Cemil Kılıç hakkında yeni gelişme

İhraç edilmesi beklenen Atatürkçü, laik, demokratik ve cemaat-tarikat karşıtı fikirleriyle tanınan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve Gerçek Gündem yazarı Cemil Kılıç'ın Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edilmesi bekleniyordu.

Eğitim-İş'ten yapılan açıklamada "Nihai bir kararın verilmediği toplantı, dosyanın yeniden incelenmesi ve eksik evrakların tamamlanması sonrasında karar verilmek üzere ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

Eğitim İş'in açıklaması şu şekilde:

"İstanbul 4 No’lu Şube yöneticimiz Cemil Kılıç’ın dosyasının görüşüldüğü Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına, sendikamızı temsilen Avukat Hazar Kardaş ile Cemil Kılıç’ın yanı sıra vekil olarak Avukat Burak Sabuncu katıldı.

Nihai bir kararın verilmediği toplantı, dosyanın yeniden incelenmesi ve eksik evrakların tamamlanması sonrasında karar verilmek üzere ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Toplantının ardından, MYK Üyelerimiz, Ankara 1 ve 2 No’lu Şubelerimizin Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Genel Merkezimizde değerlendirme yapılmıştır." denildi.