  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 16 Eylül 2018 14:51

İhtiyaç sahibi ailelere 3 bin ton kömür yardımı

Dİyarbakır'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi 2 bin aileye 3 bin tol kömür yardımı yapıldı.

İhtiyaç sahibi ailelere 3 bin ton kömür yardımı
A+ A-

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi 2 bin aileye birer ton kömür yardımı yapıldı. Bin aileye daha kömür yardımı yapılacağı belirtildi.

Bağlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 400 bin nüfuslu ilçede yapılan çalışmayla belirlediği ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapmaya başladı. Manisa’nın Soma ilçesinden gelen kömürler tren garından kamyonetlere yüklenerek, ailelere dağıtılmaya başlandı. Kömürler, 50’şer kiloluk torbalarla ailelerin evlerine ulaştırıldı. Her aileye 1 ton kömür yardımı yapılacağı belirtildi.

Şu ana kadar 2 bin aileye kömür yardımı yapılırken, bin aileye daha önümüzdeki günlerde birer ton kömür dağıtalacğı bildirildi.

Öte yandan, bazı kadınların ise yanlış bir bilgilendirmeden dolayı bölgeye gelerek saatlerce kömür alabilmek için beklediği görüldü.

DHA

kömür , yardım , aile , diyarbakır
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM