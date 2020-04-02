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  3. 02 Nisan 2020 11:49

İhtiyaç sahipleri sosyal mesafeyi de koronavirüsü de yok saydı

İhtiyaç sahiplerine bin lira nakit ödemelerinin ikinci gününde de sosyal mesafe kuralına uymayarak PTT önlerinde biriken kalabalıklar görüldü

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Esenyurt'ta PTT şubesi önünde oluşan yoğunlukta yurttaşlar 'sosyal mesafe' kuralına yine uymadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye bin lira tutarında yapılan ödemelerinin ikinci gününde de PTT önlerinde yoğunluk oluştu. DHA'nın haberine göre Esenyurt'ta sabah saatlerinde PTT şubesi önüne gelen yurttaşlar sıra beklerken "sosyal mesafe" kuralına uymadı. Uzun kuyrukların oluştuğu PTT önüne gelen polis ve zabıta ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kuralı konusunda bekleyenleri uyardı.

Yoğun kalabalık görenlerde korku yarattı.

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ptt , kalabalık , koronavirüs
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