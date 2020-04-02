İhtiyaç sahipleri sosyal mesafeyi de koronavirüsü de yok saydı

Esenyurt'ta PTT şubesi önünde oluşan yoğunlukta yurttaşlar 'sosyal mesafe' kuralına yine uymadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye bin lira tutarında yapılan ödemelerinin ikinci gününde de PTT önlerinde yoğunluk oluştu. DHA'nın haberine göre Esenyurt'ta sabah saatlerinde PTT şubesi önüne gelen yurttaşlar sıra beklerken "sosyal mesafe" kuralına uymadı. Uzun kuyrukların oluştuğu PTT önüne gelen polis ve zabıta ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kuralı konusunda bekleyenleri uyardı.

Yoğun kalabalık görenlerde korku yarattı.