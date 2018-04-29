CANLI MAÇ DEV DERBİDE KADROLAR AÇIKLANDI !
Vatandaşa müjde ! E-Devlete onlar da eklendi...
Vatandaşa müjde ! E-Devlete onlar da eklendi...
IKEA'nın ünlü İsveç köftesi meğer Türk tarifiymiş !
IKEA'nın ünlü İsveç köftesi meğer Türk tarifiymiş !
İnanılmaz anlar kamerada... Yunus sörfçüyü böyle devirdi !
İnanılmaz anlar kamerada... Yunus sörfçüyü böyle devirdi !
MEB, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren listeyi açıkladı
MEB, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren listeyi açıkladı
2020'ye kadar 10 yeni elektrikli model geliyor
2020'ye kadar 10 yeni elektrikli model geliyor
İkiz doğuracağını sanıyordu ama... Hayatının şokunu yaşadı !
İkiz doğuracağını sanıyordu ama... Hayatının şokunu yaşadı !
CHP'de cumhurbaşkanlığı için gizli oylama
CHP'de cumhurbaşkanlığı için gizli oylama
Onu sıradan bir konteyner sanıyorsanız, yanılıyorsunuz !
Onu sıradan bir konteyner sanıyorsanız, yanılıyorsunuz !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 29 Nisan 2018 16:30

IKEA'nın ünlü İsveç köftesi meğer Türk tarifiymiş !

İsveç Devletinin resmi Twitter hesabındaki paylaşımda ülkenin dünyaca ünlü köftesinin tarifinin Türk mutfağına dayandığı itirafında bulunuldu.

IKEA'nın ünlü İsveç köftesi meğer Türk tarifiymiş !
A+ A-

İsveç Devletinin resmi Twitter hesabından, ülkenin dünyaca ünlü köftesinin tarifinin Türklere ait olduğu itiraf edildi.

"GERÇEKLERE BAĞLI KALALIM"

Twitter hesabı "Sweden.se"den yapılan paylaşımda, köfte fotoğrafı kullanılarak, ''İsveç köfteleri, aslında Kral 12. Karl'ın Türkiye'den eve getirdiği tarife dayanıyor. Gerçeklere bağlı kalalım." ifadeleri kullanıldı.

OSMANLI TOPRAKLARINA SIĞINARAK...

Uppsala Üniversitesi Edebiyat Bölümü Araştırmacısı Annie Mattson, yaptığı açıklamada, Rusya'ya karşı savaş kaybeden İsveç Kralı 12. Karl'ın, Osmanlı topraklarına sığınarak 5 yıla yakın Moldova'nın Bender kentinde yaşadığını söyledi.

KAHVE VE LAHANA DOLMASI DA GETİRMİŞ

Mattson, daha sonra ülkesine dönmeye karar veren kralın yanında köfte, kahve ve lahana dolması getirdiğini anlattı.

Türkiye'de "Demirbaş Şarl" olarak tanınan İsveç Kralı 12. Karl'ın, ülkesine köfte tarifinin yanı sıra kahve ve lahana dolmasını da getirdiği biliniyor.

 

isveç köftesi , Türk köftesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM