Mescid-i Aksa krizi için flaş açıklama !
Mescid-i Aksa krizi için flaş açıklama !
Ciğerlerimiz yandı ! İşte yangında son durum
Ciğerlerimiz yandı ! İşte yangında son durum
HSK'dan 3 sürpriz kararname !
HSK'dan 3 sürpriz kararname !
Siirt'te teslim olan terörist bakın kim çıktı !
Siirt'te teslim olan terörist bakın kim çıktı !
Üç operatöre büyük şok ! Soruşturma açıldı
Üç operatöre büyük şok ! Soruşturma açıldı
Atama bekleyen öğretmen adayları için beklenen açıklama geldi
Atama bekleyen öğretmen adayları için beklenen açıklama geldi
Arabada unutulan cep telefonu bomba gibi patladı
Arabada unutulan cep telefonu bomba gibi patladı
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 28 Temmuz 2017 21:40

İki aile çatıştı: 2'si kadın çok sayıda yaralı var

Konya'da husumetli iki komşu aile birbirine girdi. Aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın çok sayıda yaralı var.

İki aile çatıştı: 2'si kadın çok sayıda yaralı var
A+ A-

Konya’da husumetli iki komşu aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2’si kadın, 8 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Yeni Mahalle Aslanlıkışla Caddesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Ünlükirazlar ve Dirican ailelerinin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Ercan, Selman ve Pınar Ünlükirazlar ile Dursun, Serdar, Kudret, Satılmış Dirican ve Çilem Renkliışık av tüfekleriyle çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayların daha fazla büyümemesi için Çevik Kuvvet polisi, çevrede güvenlik önlemi aldı.

DHA

silah , konya , aile , kavga , kadın
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM