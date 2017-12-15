İki ayrı işçi iki ayrı korkunç kaza !

Kocaeli'de çalıştığı kauçuk fabrikasında parçalama mikserine temizlemek için giren 27 yaşındaki işçi, mikserin çalıştırılması sonucunda feci şekilde can verdi. Burdur'da ise yem karma makinesine düşen 28 yaşındaki çiftçi yaşamını yitirdi.



Kocael’nin Gebze ilçesinde 27 yaşındaki Seyid Ali Salimof, çalıştığı kauçuk fabrikasında temizlik için girdiği parçalama mikserinde feci şekilde yaşamını kaybetti.

Olay, Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi’nde bulunan bir kauçuk bir fabrikasında meydana geldi. Seyid Ali Salimof, çalıştığı fabrikada temizlik yapmak için parçalama mikserinin içerisine girdi. Bu sırada Saliof’dan habersiz olan işçilerden biri, makineyi çalıştırdı. Durumu fark eden işçiler, makineyi durdurup, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri makinede sıkışan Salimof’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye tarafından çıkarılan Salimof’un cesedi morga kaldırılırken, firma yetkilisi Y.Ç. gözaltına alındı.

YEM MAKİNESİNE DÜŞTÜ

Burdur'da da dengesini kaybedip, yem karma makinesine düşen 28 yaşındaki Emrah Gündüz feci şekilde can verdi.

Merkeze bağlı Yazıköy’de oturan evli ve 1 çocuk babası Emrah Gündüz, bugün saat 17.00 sıralarında evinin yanındaki ahırda traktör milinin hareket ettirmesiyle çalışan makinede yem karmaya başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Emrah Gündüz, yem karma makinesine düştü.



Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Makinede sıkışan Emrah Gündüz’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Gündüzün cesedi morga kaldırıldı.