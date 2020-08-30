İki belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı Şener Söğüt, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, vatandaşlardan dua istedi.



Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, korona virüse yakalandı. Gece saatlerinde sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Söğüt, Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı. Başkan Söğüt açıklamasında, "Değerli dostlarım, bugün hastahanede yaptırdığım Covid-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumum iyi olmakla birlikte on dört gün evimde karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınızı eksik etmeyin, Allah’a emanet olun" dedi.

Başkan Söğüt, geçen hafta Özel Kalem Müdürü Zekeriya Çetin ve ilçe yöneticisi Fehmi Öztürk ile birlikte Gümüşhane'ye gitmiş ve bazı ziyaretlerde bulunmuştu.



DOĞANYOL BELEDİYE BAŞKANI DA KORONAVİRÜS YAKALANDI

Malatya Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, sosyal medya hesabı Twitter'den korona testinin pozitif çıktığını duyurdu. Başkan Bay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli hemşehrilerim... Dün yapılan kontrollerin ardından Covıd-19 test sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Şu an için sağlık durumum gayet iyi, 14 günlük karantina ve tedavi sürecim başladı. Dualarınızı bizden eksik etmeyin."





