İki belediye başkanı koronavirüse yakalandı

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu Belde Belediye Başkanı Erhan Ceylan ve Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belde Belediye Başkanı Ender Sevinç koronavirüse yakalandı.

Kırklareli’nin Babaeski ve Vize ilçesine bağlı Alpullu ve Kıyıköy belde Belediye Başkanları Erhan Ceylan ve Ender Sevinç koronavirüse yakalandı.

TEMAS EDENLERE TEST UYARISI

Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Covid-19 test sonucum pozitif çıktığını ve sağlık durumum iyi olduğunu duyurdu.



Kıkıyöy Belediye Başkanı Ender Sevinç ise, “Yaptırmış olduğum Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmış olup kıymetli doktorlarımız tarafından tedavi sürecim başlamıştır. Benimle temas eden vatandaşlarımızın test yaptırmasını tavsiye ediyorum. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyalım” dedi.