İki devlet kurumunda büyük FETÖ operasyonu

FETÖ' TSK, BTK ve SPK yapılanmalarına İstanbul ve Ankara merkezli 46 ilde opersayon başlatıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 6 ilde, "ByLock" kullandığı tespit edilen 124 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ'nün kapatılan eğitim kurumlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan 60 şüpheliden 30'u Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilenler arasında BTK ve SPK çalışanları da var.

40 İLDE OPERASYON

Aynı saatlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 144 kişi hakkında çıkarılan gözaltı kararı kararı üzerine polis ekipleri, İstanbul merkezli birçok ilde operasyon başlattı. Şüphelilerin yakalanması için 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şu ana kadar kentte 20 civarında kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin yakalanması amacıyla yaklaşık 40 ilde operasyonların sürdüğü belirtildi.