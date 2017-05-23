SON DAKİKA
BAHÇELİ ÇOK SERT: FETÖ'NÜN CUMHURBAŞKANI KİMDİ ?
Türkiye'den dünyada dengeleri değiştirecek 'Avusturya' hamlesi
Türkiye'den dünyada dengeleri değiştirecek 'Avusturya' hamlesi
Üniversitelilerin çırılçıplak fotoğrafları ortaya çıktı
Üniversitelilerin çırılçıplak fotoğrafları ortaya çıktı
Depoları fulleyin; benzine de zam geliyor !
Depoları fulleyin; benzine de zam geliyor !
İnanılır gibi değil ama işte bu evlerde yaşıyorlar
İnanılır gibi değil ama işte bu evlerde yaşıyorlar
Binlerce emekliye 300 TL taksitle konut müjdesi
Binlerce emekliye 300 TL taksitle konut müjdesi
Ev hanımlarına düşük primle emeklilik müjdesi
Ev hanımlarına düşük primle emeklilik müjdesi
İngiltere'de ikinci bomba paniği
İngiltere'de ikinci bomba paniği
FETÖ'cü Enes'i kovan Romanya'dan açıklama !
FETÖ'cü Enes'i kovan Romanya'dan açıklama !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 23 Mayıs 2017 10:40

İki devlet kurumunda büyük FETÖ operasyonu

Ankara ve İstanbul'da büyük FETÖ operasyonu başladı.

İki devlet kurumunda büyük FETÖ operasyonu
A+ A-

FETÖ' TSK, BTK ve SPK yapılanmalarına İstanbul ve Ankara merkezli 46 ilde opersayon başlatıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında Ankara  merkezli 6 ilde, "ByLock" kullandığı tespit edilen 124 kişi hakkında gözaltı  kararı verildi.  FETÖ'nün kapatılan eğitim  kurumlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı  bulunan 60 şüpheliden 30'u Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince  gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilenler arasında BTK ve SPK çalışanları da var.

40 İLDE OPERASYON 

Aynı saatlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca  yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik  yürütülen soruşturmada, 144 kişi hakkında çıkarılan gözaltı kararı kararı üzerine  polis ekipleri, İstanbul merkezli birçok ilde operasyon başlattı. Şüphelilerin yakalanması için 35 adrese eş zamanlı operasyon  düzenleyen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şu ana kadar  kentte 20 civarında kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin yakalanması amacıyla yaklaşık 40 ilde  operasyonların sürdüğü belirtildi.

 

 

bylock , btk , gözaltı , spk , fetö