İki doktor daha koronavirüse yenik düştü

Elazığ'da bir özel hastanenin başhekimi olan Dr. Necdet Oğuzer, 25 gün boyunca Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ve Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde Kovid-19 tanısıyla tedavi gördü. 82 yaşındaki Oğuzer, önceki akşam hayata gözlerini yumdu.

Başka bir özel hastanede kadın doğum uzmanı olarak görev yapan Dr. Orhan Özdiller de koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.