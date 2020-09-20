  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Eylül 2020 17:07

İki doktor daha koronavirüse yenik düştü

Elazığ'da bir özel hastanenin başhekimi olan Dr. Necdet Oğuzer ve Kadın Doğum Uzmanı Dr. Orhan Özdiller, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İki doktor daha koronavirüse yenik düştü
A+ A-

Elazığ'da bir özel hastanenin başhekimi olan Dr. Necdet Oğuzer, 25 gün boyunca Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ve Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde Kovid-19 tanısıyla tedavi gördü. 82 yaşındaki Oğuzer, önceki akşam hayata gözlerini yumdu.

Başka bir özel hastanede kadın doğum uzmanı olarak görev yapan Dr. Orhan Özdiller de koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

doktor , koronavirüs , korona
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM