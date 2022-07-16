İki doktordan çirkin paylaşım! Açığa alındılar
Ordu'da sosyal medya hesaplarından ilçe halkına yönelik çirkin ifadeler kullanan pratisyen hekimler U.G. ile S.Ö. açığa alınarak, haklarında soruşturma başlatıldı.
Gürgentepe Devlet Hastanesi'nde görev yapan pratisyen hekim U.G. sosyal medya hesabından ilçe halkına yönelik çirkin paylaşımda bulundu. Gölköy Devlet Hastanesi'nde görev yapan pratisyen hekim S.G. de U.G.'nin paylaşımına çirkin bir yorum yazdı.
İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İki doktorun yazışmaları sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti. Tepkiler üzerine Ordu İl Sağlık Müdürlüğü, U.G. ile S.G. hakkında idari soruşturma başlattı. İki doktor açığa alınırken, bakanlıktan müfettiş talep edildi.
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