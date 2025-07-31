İki evladımızın şehit düşmesiyle ilgili skandal iddia

İskenderun'dan 2 askerimizin aşırı sıvı kaybına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle şehit olmasıyla ilgili olarak CHP’li milletvekili e emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu'ndan Türkiye gündemine bomba gibi düşecek bir iddia geldi.

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitiminde bulunan 7 Mehmetçiğin yüksek ateş şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan ise kurtarılamayarak şehit olmuştu.

İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapılmıştı.

İki evladımızın şehit düşmesi Türkiye'yi yasa boğarken, Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İskenderun Devlet Hastanesi yetkililerinden aldığı bazı bilgileri önceki gün köşesine taşıdı ve “zehirlenme” iddiasını gündeme getirdi.

Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin ise, CHP Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu'nun hastanede yatan diğer askerleri ziyareti sonrasında yaptığı "Babalarıyla da kendileriyle de konuştum. İki asker var hastanede. Askerlerden ve ailelerden aldığım bilgi şu: İki veya üç asker birlikten firar ediyor. İkisi yakalanmış sonrasında. Bir astsubay başçavuş ceza alarak birinci tabur birinci bölüğü dört saat güneş altında tutuyor. Dört saat güneşte bekletilmiş çocuklar. Su içmeleri engelleniyor, kısıtlanıyor. Sonra bayılmalar başlamış. Oturtmuşlar bir yere iş kontrolden çıkınca ambulans çağrılıyor. Zehirlenme yok." açıklamasını gündeme taşıdı.

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