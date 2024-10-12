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İki genç kızın katili kendini ihbar etmiş

İki genç kızın katili kendini ihbar etmiş
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İstanbul'da Semih Ç.'nin iki genç kızı öldürüp intihar etmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İkbal U.'nun cep telefonu çözülürken, Ayşenur H.'nin ise iPhone olan cep telefonunun şifresi henüz kırılamadı. Semih Ç.'nin, Ayşenur H.'yi evde öldürdükten sonra polisi arayarak kendini ihbar ettiği ve İkbal ile buluşmak için surlara gittiği saptandı.

İstanbul Fatih'te geçen hafta cuma günü saat 16.00 sıralarında,19 yaşındaki Semih Ç., kendisiyle yaşıt olan Ayşenur H.'yi ve İkbal U.'yu katletti. Önce Ayşenur H.'yi kendi yaşadığı Eyüp'teki evinde boğazını keserek öldüren Ç., Edirnekapı'daki surlarda buluştuğu İkbal U.'nun başını kesip aşağı atmıştı. Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı surlardan atlayarak yaşamına son vermişti.

FIRINDAN BİRLİKTE EKMEK ALMIŞLAR

Öte yandan katil zanlısı Semih Ç.'nin Ayşenur H. ile dışarıda buluştuğu ve kahvaltı yapmak için birlikte bir fırına giderek ekmek aldıkları tespit edildi. İkilinin fırına birlikte gittikleri, çevredeki güvenlik kameralarından elde edildi.

İLK CİNAYETTEN SONRA KENDİSİNİ İHBAR ETMİŞ

Sabah'ın haberine göre genç kızı evine götüren Ç.'nin burada cinayeti işledikten sonra kendi cep telefonundan polisi arayarak cinayet işlediği yönünde ihbarda bulunduğu ve ikinci cinayeti işlemek üzere İkbal U. ile buluşmak üzere Fatih'teki surlara hareket ettiği öğrenildi.

İKBAL'İN TELEFONU ÇÖZÜLDÜ, AYŞENUR'UN ŞİFRESİ ÇÖZÜLEMEDİ

Ayşenur H.'nin kullanımında olduğu iPhone marka cep telefonunun ise henüz çözülemediği, soruşturma birimlerinin incelemelerinin devam ettiği öğrenildi. Semih Ç.'nin laptopundaki incelemenin de sürdüğü öğrenildi.

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Sabah Gazetesi

Etiketler istanbul kadın cinayeti intihar
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