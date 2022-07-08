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İki günlük eşini öldüren şahsın sözleri kan dondurdu

İki günlük eşini öldüren şahsın sözleri kan dondurdu

Konya'da kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Murat D. (52), 2 gün önce evlendiği Keziban D.'yi (45), evde bıçaklayarak öldürdü.

Kan donduran olay, saat 12.00 sıralarında Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Özdeyiş Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Orman İşletme Müdürlüğü'nden emekli Murat D., evde belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Keziban D.'i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Keziban D., sağlık ekibinin müdahalesine karşın kurtarılamadı.

 Gözaltına alınan Murat D.'in, poliste 'kasten yaralama' suçundan kaydı olduğu ve çiftin 2 gün önce evlendikleri belirtildi. Murat D.'in iki, Keziban D.'in ise üçüncü evliliği olduğu ifade edildi. Murat D. ilk ifadesinde ''2 gün önce evlendik. Tartışıp bıçakladım'' bildirildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Etiketler söz sözler bıçaklama
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