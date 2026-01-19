  1. Anasayfa
İki hızlı tren raydan çıktı: 39 ölü, çok sayıda yaralı var

Güncelleme:

İspanya'nın güneyinde 2 hızlı trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 39 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İspanya facia gibi bir kazaya sahne oldu. Hareket halindeki 2 hızlı tren raydan çıktı. İspanya basınında yer alan haberlere göre, kaza Kurtuba şehrine bağlı Adamuz bölgesinde yerel saat ile 19:45 sıralarında meydana geldi.

Malaga'dan Madrid'e giden bir hızlı tren henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.

Diğer hattan Huelva istikametine giden bir başka hızlı tren ise, kaza nedeniyle ani manevra yapmak zorunda kaldığı için devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada 39 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İspanya'nın güneyinde 2 hızlı trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 39 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, Kurtuba'ya beş mobil yoğun bakım ünitesi, bir lojistik destek aracı ve dört acil kritik bakım ünitesi gönderildiğini açıkladı. Adamuz'a ise bir sahra hastanesi kurulduğu, askeri acil yardım birliğinden 37 askerin gönderildiği ve yolcuların nakil işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

"Kazanın nedeni henüz bilinmiyor"

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, Madrid'deki Atocha istasyonunda düzenlediği basın toplantısında, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini söyledi. Düz bir ray hattında böyle bir olayın yaşanmasının "olağan dışı" olduğunu vurgulayan Puente, hattın Mayıs ayında yenilendiğine dikkat çekti. Kaza ile ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

İHA/DHA

