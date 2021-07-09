İki il maviye döndü: Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlı 9 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Yapılan paylaşıma göre ülkemizde son 24 saatte 59 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

9 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 826 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 5 bin 126 oldu.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 827 bin 975 aşı uygulandı.

"BUGÜN İKİ İLİMİZ DAHA MAVİYE DÖNDÜ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Bir an evvel aşınızı olun." dedi.

Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/xYKuCg99Q2 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 9, 2021



"AŞI OLMA ORANININ DÜŞÜK OLDUĞU İLLERDE VAKA SAYILARI ARTMAYA BAŞLADI"

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı bir sonraki paylaşımında "Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı. Hayat ilelebet sıkı tedbirle, hastalık bana bulaştı bulaşacak endişesiyle sürmez. Randevu alıp aşımızı olalım."