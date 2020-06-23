İki ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Trabzon maske takmanın zorunlu olduğu iller arasına girdi.



Konuyla ilgili İl Hıfzı Sıhha Kurulu tarafından alınan kararla tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yürütmek amacıyla tarla, bahçe ahır vb.alanlarda bulunanlar hariç olmak üzere il genelinde tüm cadde, sokak ve benzeri araç ve yaya trafiğine açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

ÇORUM'DA MASKE TAKMAK ZORUNLU

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında Hitit Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nda, normalleşme sürecinde salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması ve yeni alınacak tedbirlere yönelik konular görüşüldü.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, kentteki vaka artışlarının değerlendirilerek, yarından itibaren maskesiz sokağa çıkılmamasının kararlaştırıldığı, karara uymayanlara 900 lira idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, Valilik tarafından kentin özel durumu göz önünde bulundurularak, İl Pandemi ve Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınacak tedbirlerin, gerekli koordinasyonun sağlanması için kamu kurum ve kuruluşları ile kamuoyuyla ivedilikle paylaşılacağı kaydedildi.