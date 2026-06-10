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İki ilde daha ormanalara giriş yasaklandı

İki ilde daha ormanalara giriş yasaklandı
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Artan hava sıcaklıkları ve orman yangını riskine karşı Kırklareli ve Tekirdağ valilikleri kritik bir karar aldı. Kırklareli'de 9 Haziran, Tekirdağ'da ise 12 Haziran'dan başlayarak 15 Ekim 2026 tarihine kadar ormanlık alanlara girişler tamamen yasaklandı.

Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Türkiye'nin akciğerleri olan ormanlarımızı korumak için bölgesel önlemler alınmaya başlandı. Trakya bölgesinde yer alan Kırklareli ve Tekirdağ Valilikleri, orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla peş peşe kritik kararlara imza atarak il genelindeki ormanlık alanlara girişleri aylarca sürecek şekilde yasakladı.

Kırklareli'de 129 Günlük Yasak Başladı

Kırklareli Valiliği, il sınırları içinde orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı. Açıklamada, "Ormanlarımızı birlikte korumak için lütfen duyarlı ve hassas olalım. Kırklareli ili sınırları içerisinde orman yangınlarının önlenmesi amacıyla; 9 Haziran 2026 - 15 Ekim 2026 tarihleri arasında 129 gün boyunca ormanlara girişler yasaklanmıştır. Bu süreçte, ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, sigara izmariti atmayalım, anız ve bitki örtüsü yakmayalım, yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınalım. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır" denildi. 

Tekirdağ Valiliği De Yasakladı

Kırklareli'nin hemen ardından Tekirdağ Valiliği de benzer bir adım atarak kendi il sınırları içindeki ormanları korumaya aldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Ülkemiz genelinde orman yangınlarının yaşanması, içinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının artması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç yoğunluğunun artmasıyla birlikte kasten ya da ihmal ve dikkatsizlik neticesinde orman yangınları meydana gelebileceği değerlendirildiğinden, Tekirdağ ili orman yangınları ile mücadele komisyonunun kararları doğrultusunda ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur. Tekirdağ ili dahilinde ormanlık alanlara girişlerin 12.06.2026 ile 15.10.2026 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır" denildi. 

DHA

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Etiketler  Tekirdağ Kırklareli ormanlara giriş yasağı
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