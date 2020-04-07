İki ilde daha peş peşe karantinalar

Sinop’un Durağan ilçesinde üç köy ile Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir köy daha korona virüsü nedeniyle karantinaya alındı.

Sinop’ta daha önce üç farklı ilçede yedi köyde karantina başlatılmıştı. Bu kez de Durağan ilçesinde Olukbaşı, Yeniköy ve Güngören köylerinde karantina uygulaması yapılıyor. Köylere giriş ve çıkışlar ikinci karara kadar kapatıldı.

Bitlis’te ise Tatvan ilçesine bağlı Dönertaş köyünün karantinaya alınmasına karar verildi.

Kaymakamlık açıklamasında, “Tatvan’a bağlı Dönertaş köyünde, Covid-19 pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle, bu köyümüz bugün saat 20.00’dan itibaren karantinaya alınmıştır. Köye tüm giriş ve çıkışlar geçici süreyle yasaklanmıştır” ifadesine yer verildi.

Tatvan’da, 1 Nisan’da da ilçe merkezinde dokuz apartman ile Yumurtatepe, Örenlik ve Çanakdüzü köyleri karantinaya alınmıştı.