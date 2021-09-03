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İki ilimiz daha mavi kategoriye geçti

İki ilimiz daha mavi kategoriye geçti

Covid-19 Risk Haritası'nda, Sivas ve Malatya da mavi kategoriye geçti. Salgında düşük riskli kategoride yer alan il sayısı 55'e yükselmiş oldu.

Korona virüsüne karşı ilk doz aşı olan nüfusu yüzde 75'i geçen Sivas ve Malatya, Covid-19 Risk Haritası'nda "mavi" kategorideki iller arasına girdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İkinci doz aşıyı yaptırma oranı Sivas'ta yüzde 61,8, Malatya'da yüzde 57,2. İlk doz oranı hızla yüzde 100'e yaklaşırken ikinci dozda da yüksek başarı bekliyoruz. Tebrikler" ifadeleri yer aldı.

Böylelikle Türkiye'de "mavi" kategoride yer alan il sayısı 55'e yükseldi.

 Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye genelinde birinci doz aşı yapılma oranı yüzde 78,71 iken ikinci doz aşı yapılma oranı yüzde 60,65.

Öte yandan, korona virüsü salgınına ilişkin günlük resmi verilere göre, dün 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi vefat etti, iyileşen kişi sayısı 20 bin 4 oldu.

Etiketler aşılama Türkiye aşılama oranı fahrettin koca
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