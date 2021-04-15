İki ilimizde daha karantina kararları
Koronavirüse yakalananların sayısı artan Çanakkale'de bir belde ve Adıyaman'da 75 evin karantinaya alınmasına karar verildi.
Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Gümüşçay beldesinde, korona virüsü vakalarımda artış yaşandı. Belde Covid-19 tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Kararın ardından jandarma ekipleri, beldenin girişinde önlem aldı.
Adıyaman'da ise kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Çeşitli mahallelerdeki 75 evde karantina uygulamasına başlandı.
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