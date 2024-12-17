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İki ilimizde eğitime kar tatili

İki ilimizde eğitime kar tatili
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Kar yağışı Doğu illerimizde etkili olmaya devam ederken, Artvin ve Diyarbakır'ın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı, hafif yağışlı ve yer yer karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde de kar yağışlı olacağı belirtildi. Uyarıların ardından, kentte kar yağışı etkili oldu. Karayolları 9’uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından, yağışın etkili olduğu kara yollarında temizleme çalışmaları başlatıldı.

Diyarbakır'da eğitime 1 gün ara

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Lice Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yoğun hava muhalefeti ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitim-öğretime 17 Aralık Salı günü geçerli olmak üzere 1 gün ara verilmiştir” denildi.

Arvtin'de okullar tatil edildi

Artvin'de de olumsuz hava şartları ve yoğun kar nedeniyle Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Şavşat Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

Etiketler diyarbakır lice Artvin şavşat Yusufeli kar kar yağışı eğitime ara kar tatili
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