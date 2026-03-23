İki ilimizde okullar tatil edildi! Ara tatil 1 gün daha uzadı

Mart ayı sonunda kış geri döndü! Hakkari’de yoğun kar yağışı ve buzlanma, Şanlıurfa’da ise şiddetli sağanak yağış nedeniyle okullar tatil edildi. Hakkari Valiliği il merkezi ve Yüksekova’da eğitime ara verirken; hamile, engelli ve küçük çocuğu olan kamu personeline de idari izin verildi. Şanlıurfa'da ise sel riski nedeniyle 2 ilçede taşımalı eğitim durduruldu.

Hakkari ve Şanlıurfa Valilikleri, 23 Mart Pazartesi günü için resmi tatil kararlarını açıkladı. Hakkari’de kar tatili Hakkari Valiliği, il merkezi ve Yüksekova ilçesinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm resmi-özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Tatil kararı; rehabilitasyon merkezleri ve RAM randevularını da kapsıyor. Öte yandan Hakkari'deki tatil kararıyla birlikte kamu kurumlarında çalışan; hamile ve engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunanlar, 0-12 yaş arası çocuğu olan ebeveynlerden biri, bugün (23 Mart) idari izinli sayılacak. Şanlıurfa’da sağanak tatili Güneydoğu’da etkili olan aşırı yağışlar Şanlıurfa’da ulaşımı vurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre; Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde kırsal yollardaki bozulmalar ve sel riski nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile birleştirilmiş sınıflarda eğitime 1 gün ara verildi.