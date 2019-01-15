İki ilimizde okullar yarın tatil edildi

Bitlis’te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ilçede devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı; 16 Ocak Çarşamba günü (bir gün) eğitim öğretime ara verilmesine valilik makamı tarafından karar verilmiştir” denildi.

BİNGÖL

Bingöl'de merkez ve bağlı ilçelerdeki tüm okullar, kar yağışı nedeniyle çarşamba günü tatil edildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının kent genelinde etkisini sürdürdüğü belirtildi. Merkez ve tüm ilçelerdeki tüm okullarda çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiği kaydedilen açıklamada, kamu çalışanı engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi

Bugün okulların tatil edildiği iller ise şöyle:

ELAZIĞ

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün öğleden sonra ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Alacakaya ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle öğleden sonra okullar tatil edilmiştir" denildi.

ADIYAMAN

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle bir gün (Salı) öğleden sonra merkezdeki ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği bildirildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, "İlçemizde etkisini artırarak devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle okullarda tatil kararını aldık. Bugün öğleden sonra ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle 18 gündür tatil olan, dün yeniden eğitime başlanan okullar, bugün yeniden tatil edildi.



Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 27 Aralık Perşembe günü okullar tatil edildi. Aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim, yapılamadı. Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı ilçede, 18 gün sonra, dün yeniden öğrenciler ders başı yaptı. Ancak kar yeniden bastırınca, okullarda eğitime bugün de ara verildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Nurhak ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.



Geçtiğimiz hafta 3 gün boyunca okulların tatil edilmesine neden olan kar yağışı ve soğuk hava, dün geceden itibaren bölgeyi yeniden etkisi altına aldı. Gece boyunca süren yoğun kar yağışının ardından başlayan tipi, Nurhak ilçesindeki okulların tamamının, Elbistan ilçesinde de taşımalı sistemle eğitim yapılan Sultan Korusu Grup Mahalleleri’ndeki ilk ve ortaokulun tatil edilmesine neden oldu.



Elbistan ve Nurhak ilçe kaymakamlıklarınca alınan karar doğrultusunda şiddetli tipinin ulaşımda yol açacağı aksamalar göz önünde bulundurularak, eğitime 15 Ocak günü itibariyle 1 gün ara verildiği belirtildi.