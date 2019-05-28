İki kız kardeşin balkonda çaresiz bekleyişi kamerada

Şehitler Mahallesi Kılavuz Sokakta ikamet eden M.K. (13), evlerine davet ettiği arkadaşları S.T. (14) ve R.Ç.’nin (15) üzerine kapıyı kilitleyerek kaçtı.
BALKONA ÇIKIP YARDIM İSTEDİLER
Evin balkonundan çevredekilerden yardım isteyen çocukları kurtarmak için polis ve itfaiye ekipleri geldi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası çocuklar çilingirin kapıyı açması sonucu kurtarıldı.
EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜLER
Evde mahsur kalan çocuklar ifadeleri alınmak üzere Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.