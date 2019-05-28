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  3. 28 Mayıs 2019 19:38

İki kız kardeşin balkonda çaresiz bekleyişi kamerada

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde arkadaşlarının evine giden 2 çocuk, arkadaşları kapıyı kilitleyip gidince evde mahsur kaldı. Mahsur kalan çocuklar polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İki kız kardeşin balkonda çaresiz bekleyişi kamerada
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Şehitler Mahallesi Kılavuz Sokakta ikamet eden M.K. (13), evlerine davet ettiği arkadaşları S.T. (14) ve R.Ç.’nin (15) üzerine kapıyı kilitleyerek kaçtı.

BALKONA ÇIKIP YARDIM İSTEDİLER

Evin balkonundan çevredekilerden yardım isteyen çocukları kurtarmak için polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası çocuklar çilingirin kapıyı açması sonucu kurtarıldı.

EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜLER

Evde mahsur kalan çocuklar ifadeleri alınmak üzere Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

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