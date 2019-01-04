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  3. 04 Ocak 2019 23:10

İki köprü arasında kaldı

Samsun'da kontrolden çıkan bir araç iki köprü arasında kaldı.

İki köprü arasında kaldı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, iki köprü arasında asılı kaldı.

Ayşe Nur Y'nin (32) kullandığı .. .. .. plakalı otomobil, Kirazlık mevkisi Örnek Sanayi Sitesi yakınlarında kontrolden çıkarak, yeni köprü ve yanındaki eski köprü arasında asılı kaldı.

Yaklaşık 3 metre yüksekten dereye düşme tehlikesi bulunan otomobilin sürücüsü için çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Sürücü, olay yerine gelen itfaiye kırım aracının yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince tedbir amaçlı özel hastaneye kaldırıldı.

Otomobil, itfaiye ekiplerince yol kenarına çekildi. 

AA

iki köprü , otomobil , samsun , kaza
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