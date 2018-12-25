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  3. 25 Aralık 2018 18:32

İki polis hastanede doktor ve hastaları rehin aldı

Babaları Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat eden biri komiser iki polis, hastanenin Genel Cerrahi Bölümündeki doktorları ve hastaları rehin aldığı iddia edildi.

İki polis hastanede doktor ve hastaları rehin aldı
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Babası vefat eden biri komiser olan iki polis memuru, Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünde doktorları ve hastaları rehin aldı.

Hastalara ve doktorlara silah çeken komiser ve polis memurunun kimsenin çıkışına izin vermediği bildirildi. Öte yandan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası da (SES) resmi Twitter hesabından rehin olayını duyurdu.

Hastane yetkililerin polise haber vermesi ile genel cerrahi bölümüne gelen polislerin, rehin alan polisleri ikna etmesi üzerine olayın sonlandığı öğrenildi.

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