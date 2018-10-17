İki şehir arasında kriz çıkartan heykel kaldırıldı

Çiftlik ilçesindeki Göllüdağ Hitit Şehri, 1932’de Civan Ali adında bir köy çobanının yetkililere haber vermesi sonucu fark edilerek gün yüzüne çıkarıldıktan sonra Kayseri Müzesine gönderilen "Çift Aslan" heykeli, büyük tartışmalar sonucu Niğde’ye getirildi. Mecliste de tartışmalara neden olan Çift Aslan’ı daha önce Nevşehir’in istediği ancak Niğde sınırlarında bulunduğu için Niğde’ye getirilmesi kararına varıldı.



1933 yılında Geç Hitit dönemine ait eserlerin gün yüzüne çıkarıldığı Niğde Göllüdağ kazısında bulunan ve o dönem Niğde’de müze olmadığı için Kayseri Müzesine gönderilen Çift Aslan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün onayı ile yeniden Niğde Müzesine nakledildi.



Dr. Hamit Zübeyr Koşay tarafından 1933 yılında gün yüzüne çıkarılan Çift Aslan, M.Ö 8. yy.’la tarihleniyor.

Niğde Göllüdağ Yerleşkesi kazılarında elde edilen çift başlı aslanın yerleşkenin en yüksek noktasına kurulmuş olan saray veya tapınak olduğu tahmin edilen yapının güney tarafındaki girişine ait olduğu düşünülüyor.







Beyaz andezit taştan işlenen, 1 metre genişliğinde, 2 metre uzunluğunda olan aslanlar sağdan iki, soldan dört olmak üzere altı parçadan oluşuyor.



Yekpare olmaması nedeniyle 6 parçaya bölündükten sonra nakli yapılan aslanların uzun süren girişimler sonucu Niğde’ye 85 yıl sonra getirildiğini söyleyen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, önemli müzelerden birisi olan Niğde Müzesi’nin yeni bir eser daha kazanmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Vali Şimşek, "Niğde müzesi Anadolu arkeolojisini yansıtan önemli müzelerden birisi. Gerek içerisinde bulundurduğu eserler gerekse bu eserlerin teşhir ve tanzimi açısından önemli bir müze. Nitekim 2003 yılında Avrupa’da yılın müzesine aday gösterilmiş ve ilk 3’e kalmıştır. Bugünlerde ise ilimiz müzesine yeni bir eserin kazandırılmasının sevincini yaşıyoruz. Çift Aslan Heykeli Kayseri Müzesinden ilimiz müzesine nakledildi" dedi.











