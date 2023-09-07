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İki sigara markasına indirim geldi

İki sigara markasına indirim geldi
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Sigara fiyatlarına geçtiğimiz gün yapılan 5 TL'lik zammın ardından bugün iki sigara markası fiyatlarını 1'er TL indirdi.

Sigara fiyatlarına Eylül ayı itibariyle peş peşe zam gelmişti. Son olarak 5 TL olarak sigara fiyatlarına yansıyan zammın ardından JTİ 2 sigarasının fiyatında 1'er TL indirime gitti.

JTİ'nin bu indirim kararı sonrasında 46 TL'ye çıkan iki sigara markasında da fiyatlar bugün itibariyle 45 TL'ye geriledi.

 

Söz konusu indirimli sigara fiyatları listesi bugünden itibaren yürürlüğe girerken grubun diğer sigaraları için herhangi bir indirim söz konusu olmadı.

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.  

 Sigara fiyatlarına geçtiğimiz gün yapılan 5 TL'lik zammın ardından bugün iki sigara markası fiyatlarını 1'er TL indirdi.

Etiketler sigara indirim sigaraya indirim
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