İki sınav için daha FETÖ soruşturması
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2010 ve 2012 yılları arasında düzenlenen iki sınav hakkında FETÖ bağlantısı nedeniyle 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 KPSS ve 2012 vergi müfettişliği sınavındaki FETÖ bağlantılı usulsüzlükler nedeniyle 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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