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İki tedavi daha SGK kapsamına alındı

İki tedavi daha SGK kapsamına alındı
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Ocak 2025'ten itibaren, SSK ve Bağkur farkı gözetmeksizin tüm emekliler, SGK anlaşmalı sağlık kurumlarında diş protezi ve implant tedavisinden ücretsiz olarak yararlanabilecek

SGK, özellikle diş sağlığı problemi yaşayan emeklilere yönelik önemli bir adım attı. Artık emekliler, devlet hastanelerinde protez tedavisi alabilecek ve bu masraflar SGK tarafından karşılanacak. Emekliler, her beş yılda bir diş protezi tedavisini ücretsiz olarak yaptırabilecekler. Ayrıca, implant tedavisi de belirli şartlar altında SGK kapsamında ücretsiz yapılacak.

İMPLANT TEDAVİSİ İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK

SGK, implant tedavisini belirli sağlık durumlarına sahip emeklilere ücretsiz sunacak. İmplant tedavisinden yararlanabilecek emekliler, şu koşulları yerine getirmeleri halinde bu hizmetten faydalanabilecekler:

Kemik Kaybı: Kist, tümör gibi nedenlerle kemikte önemli kayıp yaşayan emekliler, implant tedavisinden ücretsiz yararlanabilecek.

Tek Taraflı Dişsizlik: Üst veya alt çenede tüm dişlerin eksik olduğu durumlarda, implant tedavisi SGK tarafından karşılanacak.

Doğuştan Diş Eksikliği: Doğumdan itibaren diş eksikliği yaşayan bireyler de implant tedavisi için başvurabilecek.

Yüz Yarıkları: Dudak ve damak yarığı gibi durumlar için her çenede en fazla dört implant ücretsiz uygulanacak.

Diğer Ciddi Durumlar: Diş ve kemik dokusunda ciddi hasar meydana gelmesi durumunda da implant tedavisi SGK tarafından karşılanabilecek.

 Emekliler, protez hakkını e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla sorgulayabilecek ve SGK'ya bağlı sağlık kuruluşlarında bu hizmetten faydalanabilecekler. Bu uygulama, emeklilerin sağlık hizmetlerine erişimini daha da kolaylaştıracak ve işlemlerin hızlanmasını sağlayacak.

Etiketler diş proteo implant tedavisi implant diş hekimi tedavi Sosyal Güvenlik Kurumu SGK
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