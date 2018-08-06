İki terör örgütüne ağır darbe ! Açıklamalar peş peşe geldi

İçişleri Bakanlığından, Tunceli-Ovacık kırsalında düzenlenen operasyonda aralarında TKP/ML-TİKKO'nun sözde Ovacık gücü sorumlusu "Yusuf" kod adlı İlker Tezer ve bölge sorumlusu ''Deniz Doğan'' kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş'un da aralarında olduğu 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunceli Jandarma Komutanlığınca, Ovacık kırsalında düzenlenen operasyonda sağlanan sıcak temasta 6 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği ve operasyonların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlerden "Yusuf" kod adlı İlker Tezer'in, TKP/ML-TİKKO'nun sözde Ovacık gücü sorumlusu olduğu ve "Terör Arananlar Turuncu Listede" yer aldığının tespit edildiği kaydedildi.

Öldürülen teröristin Mayıs 2016'da Ovacık kırsalında iki jandarmanın yaralanması ve Ağustos 2013'te Alişan Beyazgül'ün öldürülmesi olaylarına karıştığı belirlendi.

DENİZ DOĞAN DA ÖLDÜRÜLDÜ

Tunceli-Ovacık’ta bugün etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin de Turuncu Listede yer alan ;TKP/MLK terör örgütü üyesi TİKKO Bölge Sorumlusu ‘Deniz Doğan kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş’ olduğu tespit edildiği kaydedildi

GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün sözde Amanos Saha, Osmaniye-Erzin Grubuna yönelik 11 Temmuz 2018'de gerçekleştirilen operasyonda 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık, söz konusu operasyonda gri listede bulunan "Şiyar-Rüstem" kod adlı Deniz Tali'nin de etkisiz hale getirildiğini bildirdi.