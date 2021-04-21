THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından, İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşların açılacağını bildirdi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor. Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi negatif olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsaade edilecektir." dedi.