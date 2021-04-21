İki ülkeden daha Türkiye'ye uçuşlar açıyor
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından, İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşların açılacağını bildirdi.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor. Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi negatif olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsaade edilecektir." dedi.
✈️ İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) April 21, 2021
Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi NEGATİF olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsade edilecektir.
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