İki yıl boyunca kocasıyla aynı odada duramadı

İngiltere'nin Liverpool kentinde yaşayan Hana Awwad isimli kadının psikolojik rahatsızlığı eşiyle olan mutlu evliliğini bitirdi.

Psikolojik rahatsızlık, Hana Awwad eşiyle birlikte New York'a taşındığında ortaya çıktı.

Aylar içinde apartman dairelerinde bir mahkum gibi yaşayan kadın kimseye dokunamamaya ve kendine dokundurtmamaya başladı.

Zaman ilerledikçe eşiyle aynı odada dahi bulunamayaya başlayan kadın 2016'da başlayan sürecin oldukça stresli geçtiğini söyledi.

9 ay boyunca ABD'de çalışma izni olmadığını söyleyen kadın yapacak hiç bir şeyi olmadığı için psikolojikman kötüleşmeye başladı.

"Hiçbir hayvana ya da insana dokunamadım ayrıca kendime de dokundurtmuyordum" diyen kadın yaşadığı evin pis olduğuna inanmaya başladığını önce tüm kıyafetlerini attığını daha sonra da sürekli kendini temizlemeye başladığını söyledi.

Daha sonra apartman dairesinde yaşayamayan çift otele taşındı.

Durum çığrından çıkınca Hana İngiltere'ye ailesinin yanına döndü. Dönerken yanında sadece pasaportu ve telefonu vardı çünkü tüm kıyafetlerini çöpe atmıştı.

2017'nin Mayıs ayında OKB teşhisi konulan kadın grup terapisine ve ilaç tedavisine başladı.

Eşi Hana'yı görmek için Liverpool'a geldiğinde, Hana eşini eve almadı hatta onu göremedi bile.

3 yıllık evliliğin sadece 7 ayında bir arada kalabildiklerini söyleyen kadın artık ayrıldıklarını söylüyor.

Eşiyle ayrıldıktan sonra hastalığıyla mücadelesine ilişkin konuşan Hana'nın iyileşmesi 2017 yılının Kasım ayına denk geldi.

Bir gün evde grafik tasarım yaparken yaptığı bir logo bir müşteri tarafından beğenildi.

Aylardır kimseyle temas etmeyen kadın artık müşteriyle yüz yüze görüşmek zorunda kalacaktı.

Artık hazır olduğunu hisseden kadın müşterisiyle bir araya geldiğinde ilk tokalaşmayı bir 'devrim' olarak niteliyor.

Daha sonra yavaş yavaş insanlarla temas etmeye başlayan kadın OKB'si olanlara asla pes etmemelerini öğütlüyor.