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  3. 23 Ağustos 2020 12:03

İkinci el oto pazarında ''koronavirüs'' paniği

En çok vaka artışının yaşandığı illerin başında gelen Diyarbakır'da vatandaşlar pazar günü ikinci el oto pazarına akın etti. Oto pazarına gelen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.

İkinci el oto pazarında ''koronavirüs'' paniği
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Türkiye’de 1 Haziran’dan itibaren başlayan yeni normalleşme süreci ile birlikte koronavirüs vakalarında artışlar başladı. Artış yaşanan kentlerin başında gelen Diyarbakır’da normalleşme süreciyle birlikte 100’e yakın vatandaş hayatını kaybederken, koronavirüsün yayılma hızının yüksek olmasından dolayı hastanelerin yatarak ve yoğun bakım üniteleri doluluk oranı her geçen gün arttı.

Başta Diyarbakır olmak üzere Mardin, Batman, Şanlıurfa gibi yakın illerden gelen vatandaşlar her hafta pazar günü olduğu gibi bu pazar da sabahın erken saatlerinde açılan ikinci el araç pazarına akın etti.

Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı pazarda vatandaşların birçoğu sosyal mesafe kuralına uymazken maskesiz dolaştığı görüldü. Maskesiz olan ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar koronavirüsün bulaşmasına davetiye çıkardı.

Öte yandan, açık oto pazarında oluşan tedbirsizliği haber yapmak isteyen gazeteciler içeri alınmazken, dışarıda da çekim yapmaları engelledi.

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