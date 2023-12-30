İkinci kata kamyon çarptı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, ikinci katta bulunan evin duvarına kamyon çarptı.
M.G. yönetimindeki kamyon, Orta Mahalle Üçyol mevkisinde yol kenarındaki 2 katlı evin duvarına çarptı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan M.G, kaldırıldığı Koyulhisar İlçe Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
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