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İkinci kata kamyon çarptı

İkinci kata kamyon çarptı
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, ikinci katta bulunan evin duvarına kamyon çarptı.

M.G. yönetimindeki kamyon, Orta Mahalle Üçyol mevkisinde yol kenarındaki 2 katlı evin duvarına çarptı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan M.G, kaldırıldığı Koyulhisar İlçe Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Etiketler kamyon ikinci kat
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