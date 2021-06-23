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İkinci Ruhsat Pekcan vakası mı? Bakan Ziya Selçuk hakkında bomba iddia

İkinci Ruhsat Pekcan vakası mı? Bakan Ziya Selçuk hakkında bomba iddia

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşi Oktay Selçuk'un da yönetiminde bulunduğu şirketin, son iki yılda başta özel okullar olmak üzere birçok kuruma 25 Milyon 678 bin 159 liralık satış yaptığı iddia edildi.

Odatv yazarı Sami Menteş, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşi Oktay Selçuk'un da yönetiminde bulunduğu şirketin, son iki yılda başta özel okullar olmak üzere birçok kuruma  25 Milyon 678 bin 159 liralık satış yaptığını öne sürdü.

Menteş, 2016 yılında kurulan İnova Akademi Bilişim Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulunda, Bakan Selçuk’un kardeşi Oktay Selçuk'un yanı sıra Bakan’a yakınlığıyla bilinen Selçuk Özdemir’in yer aldığını yazdı. Ziya Selçuk, bakan olduğunda sahibi olduğu Özel Maya Okulları’nı kardeşine bırakmıştı.

Şirketin 2019 ve 2020 yılına ait beyannamelere göre şirketin devlete bağlı kurumlar ve özel okullara yaptığı satışların toplamı 25 Milyon 678 bin 159 Türk Lirası olarak gözüküyor. 

Menteş ayrıca okullara  yapılan satışları gösteren belgeleri de paylaştı:

OdaTV.com

Etiketler ziya selçuk ziya selçuk kardeşi iddia satış
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