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  3. 15 Temmuz 2020 15:27

İkna çalışmaları sonucunda Gri Liste'deki terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açılmaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmasıyla Gri Liste'de yer alan bir terörist daha teslim oldu.

İkna çalışmaları sonucunda Gri Liste'deki terörist teslim oldu
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Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmasıyla gri kategorideki terörist teslim oldu. Bu yıl ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısı 106'ya yükseldi.

İşişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda; Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucunda, terörden arananlarda Gri Liste’de yer alan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle 2020 yılında yapılan ikna çalışmaları neticesinde toplam 106 teröristin teslim olması sağlandı.

İlerleyen süreçte, terör örgütündeki çözülmenin artarak devam etmesi bekleniyor.

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