  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İkna edilen PKK'lı teslim oldu

İkna edilen PKK'lı teslim oldu

İkna edilen PKK'lı teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2018 yılında Almanya'dan terör örgütüne katıldığı belirlenen örgüt mensubunun, Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Böylece 2022 yılı içinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 102'ye yükseldi.

Etiketler iran pkk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kavak Yelleri'nin Efe'si Dağhan Külegeç evliliğe ilk adımı attı
Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış bekleniyor
Seda Sayan derin göğüs dekolteli elbisesiyle beğeni topladı
Eski kocasından, Damla Ersubaşı'na gelen çirkin yoruma sert tepki
Alevler gökyüzüne ulaştı: İstanbul'da lüks rezidansta yangın
Canlı yayında skandal! Stüdyoya kömür getirdiler: Profesörün tepkisi olay oldu
Kafede ortalık karıştı: Bacak bacak üstüne atıp kavgayı izleyen adam gündem oldu
Otomobil alacaklar dikkat: 6+6 kuralında yeni oyun!
Bartın'daki maden faciasıyla ilgili kahreden detay: ''Arkadaşlarımı bırakamam'' deyip...
Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den sert tepki: Biraz medeni olun