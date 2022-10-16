İkna edilen PKK'lı teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2018 yılında Almanya'dan terör örgütüne katıldığı belirlenen örgüt mensubunun, Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Böylece 2022 yılı içinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 102'ye yükseldi.