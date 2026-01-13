İktidara bir bardak soğuk su, muhalefete ders veren anket sonucu açıklandı

Türkiye'de düşük gelir, gelir dağılımı adaletsizliği, hayat pahalılığı üçgeninde vatandaşların geçim derdi her gün biraz daha büyürken, GÜNDEMAR tarafından yapılan son anketin sonuçları AK Parti'ye soğuk su etkisi, iktidarı hedefleyen muhalefete de ders olacak nitelikte...

GÜNDEMAR Araştırma'nın 20-26Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye genelindeki 60 ilde 2 bin 365 vatandaşla yaptığı son anket dikkat çekti.

GÜNDEMAR'ın anketinin sonuçlarına göre Türkiye'de vatandaşın yaklaşık dörtte üçü 2025 yılının genel olarak kötü geçtiğini belirtirken, ekonomik gidişatın kötü olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 82 oldu.

2026 yılında Türkiye ekonomisinin "iyi" olacağına inanların oranı yalnızca yüzde 12 oldu. Vatandaşın yüzde 29'u 2026'ın 2025 yılı gibi benzer şekilde devam edeceğine inanırken, "kötü olacak" diyenlerin oranı yüzde 56.

2025 yılında Türkiye için genel gidişin kötü olduğuna inanan vatandaş, yüzde 77’lik bir oranla “adalet ve hukuk sisteminin” de kötü gittiğini ifade etti.

Ankete göre vatandaşın 2026 yılı için önceliği ise yüzde 66 ile ekonomik durum, yüzde 18 ile “adalet ve hukukun üstünlüğü” oldu.