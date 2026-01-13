  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İktidara bir bardak soğuk su, muhalefete ders veren anket sonucu açıklandı

İktidara bir bardak soğuk su, muhalefete ders veren anket sonucu açıklandı

İktidara bir bardak soğuk su, muhalefete ders veren anket sonucu açıklandı
Güncelleme:

Türkiye'de düşük gelir, gelir dağılımı adaletsizliği, hayat pahalılığı üçgeninde vatandaşların geçim derdi her gün biraz daha büyürken, GÜNDEMAR tarafından yapılan son anketin sonuçları AK Parti'ye soğuk su etkisi, iktidarı hedefleyen muhalefete de ders olacak nitelikte...

GÜNDEMAR Araştırma'nın 20-26Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye genelindeki 60 ilde 2 bin 365 vatandaşla yaptığı son anket dikkat çekti.

GÜNDEMAR'ın anketinin sonuçlarına göre Türkiye'de vatandaşın yaklaşık dörtte üçü 2025 yılının genel olarak kötü geçtiğini belirtirken, ekonomik gidişatın kötü olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 82 oldu.

2026 yılında Türkiye ekonomisinin "iyi" olacağına inanların oranı yalnızca yüzde 12 oldu. Vatandaşın yüzde 29'u 2026'ın 2025 yılı gibi benzer şekilde devam edeceğine inanırken, "kötü olacak" diyenlerin oranı yüzde 56.

2025 yılında Türkiye için genel gidişin kötü olduğuna inanan vatandaş, yüzde 77’lik bir oranla “adalet ve hukuk sisteminin” de kötü gittiğini ifade etti.

Ankete göre vatandaşın 2026 yılı için önceliği ise yüzde 66 ile ekonomik durum, yüzde 18 ile “adalet ve hukukun üstünlüğü” oldu.

Türkiye'de düşük gelir, gelir dağılımı adaletsizliği, hayat pahalılığı üçgeninde vatandaşların geçim derdi her gün biraz daha büyürken, GÜNDEMAR tarafından yapılan son anketin sonuçları AK Parti'ye soğuk su etkisi, iktidarı hedefleyen muhalefete de ders olacak nitelikte...

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Antalya'da 2 gencin keşif için girdiği mağarada buldukları şeyi görenler gözlerine inanamadı
Antalya'da 2 gencin keşif için girdiği mağarada buldukları şeyi görenler gözlerine inanamadı
ATM'den para çekme ve yatırma limitleri güncellendi
ATM'den para çekme ve yatırma limitleri güncellendi
Genç kadın evde öldürüldü; sevgilisi ve annesi gözaltında!
Genç kadın evde öldürüldü; sevgilisi ve annesi gözaltında!
Bir dönemin reyting rekortmeni Alemin Kıralı'nın Oben'ini gören tanıyamadı
Bir dönemin reyting rekortmeni Alemin Kıralı'nın Oben'ini gören tanıyamadı
Yol ortasında dehşet anları: Beş kişi tarafından öldüresiye dövüldü
Yol ortasında dehşet anları: Beş kişi tarafından öldüresiye dövüldü
Eli silahlı, boşama aşamasındaki cani eşini vurmadan önce bu satırları paylaşmış!
Eli silahlı, boşama aşamasındaki cani eşini vurmadan önce bu satırları paylaşmış!
Genç kadının şüpheli ölümünde ''gönül ilişkisi'' şüphesi!
Genç kadının şüpheli ölümünde ''gönül ilişkisi'' şüphesi!
Otoyolda korkunç kaza! Otobüs otomobili kağıt gibi ezdi: Ölü ve yaralılar var!
Otoyolda korkunç kaza! Otobüs otomobili kağıt gibi ezdi: Ölü ve yaralılar var!
Etiketler gündemar son anket anket sonuçları gündemar araştırma ekonomi anketi geçim anketi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir dönemin reyting rekortmeni Alemin Kıralı'nın Oben'ini gören tanıyamadı Bir dönemin reyting rekortmeni Alemin Kıralı'nın Oben'ini gören tanıyamadı Ankara metrosunun maskotu Matmazel'in ölüm nedeni belli oldu! Ankara metrosunun maskotu Matmazel'in ölüm nedeni belli oldu! Başkent Ankara’da geyik sürüsü kameralara yansıdı Başkent Ankara’da geyik sürüsü kameralara yansıdı Yeni bölümü yılan hikayesine dönen Eşref Rüya için karar verildi Yeni bölümü yılan hikayesine dönen Eşref Rüya için karar verildi Ünlü şarkıcıdan İran çağrısına gelen tepkilere çok sert yanıt: ''Filistin deyip, Gazze deyip...'' Ünlü şarkıcıdan İran çağrısına gelen tepkilere çok sert yanıt: ''Filistin deyip, Gazze deyip...'' Kanser tedavisinde yeni bir çağı başlatan Prof. Dr. Aziz Sancar tarih verdi Kanser tedavisinde yeni bir çağı başlatan Prof. Dr. Aziz Sancar tarih verdi Altın ve gümüşten yeni rekorlar geldi İslam Memiş hedef verip yatırımcıları uyardı Altın ve gümüşten yeni rekorlar geldi İslam Memiş hedef verip yatırımcıları uyardı Ramazan ayı başlıyor; 2026 yılı fitre miktarı belli oldu! Ramazan ayı başlıyor; 2026 yılı fitre miktarı belli oldu! Ünlü oyuncu yeniden hastaneye kaldırıldı... Durumu ciddi! Ünlü oyuncu yeniden hastaneye kaldırıldı... Durumu ciddi! Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın turnuvasına katılan milli futbolcuları eleştirdi Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın turnuvasına katılan milli futbolcuları eleştirdi
Donduran soğuklara, kara veda edin... Hava sıcaklıkları hızla artacak! Donduran soğuklara, kara veda edin... Hava sıcaklıkları hızla artacak! Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da aralarında olduğu 6 ünlü isim daha gözaltında! Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da aralarında olduğu 6 ünlü isim daha gözaltında! Bunu da gördük... Okulda Ülkü Ocakları tanıtımı yapıldı! Bunu da gördük... Okulda Ülkü Ocakları tanıtımı yapıldı! Genç kadının şüpheli ölümünde ''gönül ilişkisi'' şüphesi! Genç kadının şüpheli ölümünde ''gönül ilişkisi'' şüphesi! Zam'aydın Türkiyem! Yeni gün yine, yeniden yeni bir zamla başladı! Zam'aydın Türkiyem! Yeni gün yine, yeniden yeni bir zamla başladı! Vatandaş 98 bin 459 TL'lik doğalgaz faturasını görünce ne diyeceğini bilemedi! Vatandaş 98 bin 459 TL'lik doğalgaz faturasını görünce ne diyeceğini bilemedi! Tapuda yeni dönem: Parayı yatırmadan tapu alınamayacak: İşte Güvenli Ödeme Sisteminin detayları Tapuda yeni dönem: Parayı yatırmadan tapu alınamayacak: İşte Güvenli Ödeme Sisteminin detayları Kız kaçırma tartışmasında baba - oğul silahlı saldırıya uğradı; baba yaralandı, oğlu öldü! Kız kaçırma tartışmasında baba - oğul silahlı saldırıya uğradı; baba yaralandı, oğlu öldü! Güzel oyuncu önce ameliyat sonra diyetle 60 kilo verip 110 kilodan 50 kiloya düştü! Güzel oyuncu önce ameliyat sonra diyetle 60 kilo verip 110 kilodan 50 kiloya düştü! Kibariye'nin Seda Sayan itirafına Seda Sayan'dan olay yanıt Kibariye'nin Seda Sayan itirafına Seda Sayan'dan olay yanıt